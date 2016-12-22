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Египет обогнал Китай по закупкам российских продуктов
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Египет обогнал Китай по закупкам российских продуктов
Бизнес, 20:02
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Египет обогнал Китай по закупкам российских продуктов
Отгрузка зерна на экспорт (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

За первые пять месяцев 2017 года из России в Египет было экспортировано сельхозпродукции и продовольствия на $812,3 млн — это больше, чем в любую другую страну мира. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Всего в первом полугодии 2017 года экспорт продовольствия из России составил $7,3 млрд. Это на 17,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторым крупным закупщиком российской сельхозпродукции стал Китай, третьим — Казахстан.

По итогам 2016 года крупнейшим импортером российских продуктов впервые стал Китай. Его доля, по подсчетам Российского экспортного центра, составила 10,1%, еще 9,2% приходилось на Турцию.

Египет по итогам 2016 года занимал третье место в рейтинге покупателей российского продовольствия (7,9%). В прошлом году Россия и Египет на некоторое время прекращали поставки ключевого экспортного товара — зерна. ​Для России этот рынок в сезоне 2015/16  обеспечивал почти четверть всех экспортных поставок. После восстановления поставок, экспорт зерна в Египет вновь стал одним из основных для России: в сезоне 2016/17 в Египет было отгружено 6,6 млн т зерна (всего на экспорт было отправлено 33,6 млн т).

Согласно последним данным Минсельхоза, зерновые по-прежнему остаются ключевым экспортным товаром — их доля составляет около 37,1% от всего объема, на втором месте — рыба (19,7%), на третьем — растительные масла (15,4%).

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: Китай , Египет , поставки продовольствия
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