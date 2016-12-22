СК оценил сумму хищений по делу экс-главы Татфондбанка

Сумма хищений по уголовному делу в отношении бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина составила 35,5 млрд руб. Об этом сообщил следователь по особо важным делам регионального управления СК Игорь Мухин во время заседания суда, передает «Интерфакс».



Он отметил, что в отношении Мусина и неустановленного круга лиц было возбуждено семь уголовных дел, в том числе по ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Мухин рассказал, что во время следственных действий были изъяты учредительные документы и другие бумаги юридических лиц, которые были зарегистрированы в «иностранных и офшорных юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний». Он отметил, что эти фирмы были зарегистрированы в том числе на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах.

Представитель СК подчеркнул, что в ходе анализа документов было установлено, что офшорными фирмами управлял сам Мусин, его супруга и несовершеннолетняя дочь. Он отметил, что из-за того, что его жена и дочь подозреваются в подобной деятельности, швейцарские власти арестовали активы на сумму 3 млрд руб.