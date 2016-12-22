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СК оценил сумму хищений по делу экс-главы Татфондбанка
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СК оценил сумму хищений по делу экс-главы Татфондбанка
Бизнес, 19:38
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СК оценил сумму хищений по делу экс-главы Татфондбанка

Сумма хищений по уголовному делу в отношении бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина составила 35,5 млрд руб. Об этом сообщил следователь по особо важным делам регионального управления СК Игорь Мухин во время заседания суда, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в отношении Мусина и неустановленного круга лиц было возбуждено семь уголовных дел, в том числе по ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Мухин рассказал, что во время следственных действий были изъяты учредительные документы и другие бумаги юридических лиц, которые были зарегистрированы в «иностранных и офшорных юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний». Он отметил, что эти фирмы были зарегистрированы в том числе на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах.

Представитель СК подчеркнул, что в ходе анализа документов было установлено, что офшорными фирмами управлял сам Мусин, его супруга и несовершеннолетняя дочь. Он отметил, что из-за того, что его жена и дочь подозреваются в подобной деятельности, швейцарские власти арестовали активы на сумму 3 млрд руб.

Роберт Мусин был арестован 3 марта. По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка, желая получить кредит и похитить денежные средства, представили в Банк России фиктивные данные о наличии у банка высоколиквидного актива, который обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. После этого полученные денежные средства в размере 3 млрд руб. они перевели «на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка».

Кроме того, против бывшего главы было возбуждено дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Как полагают следователи, он и его сообщники, которые были сотрудниками Татфондбанка, зная о том, что ЦБ отзовет у кредитного учреждения лицензию, незаконно передали часть имущества, которое было заложено по семи кредитным договорам с компанией «ТДК-АКТИВ». В результате, отмечал СК, некоторые кредитные обязательства банка были без обеспечения, а Татфондбанк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами. Лицензия у Татфондбанка была отозвана 3 апреля.
Теги: Следственный комитет , отмывание денег , Татфондбанк , Роберт Мусин
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