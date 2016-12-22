Эксперты заявили об опасности отколовшегося айсберга для судоходства

Айсберг, ранее отколовшийся от ледника Ларсена, может вынести на судоходные участки, но этот процесс займет от семи до девяти месяцев. Об этом в беседе с РБК заявил главный специалист Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Владимир Бессонов.

«Конечно, на судоходные участки вынесет, но там, как правило, судов не так много. Да и он такой огромный, что за ним будут ежедневно следить все ледовые службы», — сказал он. По его словам, айсберг начнет представлять опасность, только когда станет разрушаться на более мелкие обломки.

«Обломки от айсберга представляют большую опасность, нежели чем сам айсберг. Они рассредоточиваются по очень большой площади, которая может занимать десятки квадратных километров». Бессонов подчеркнул, что обломки айсберга малозаметны для судовых радаров, также их очень трудно рассмотреть визуально, особенно в непогоду.

Бессонов отметил, что течение может вынести айсберг в южную часть Атлантического океана. «Он может дойти до Южной Георгии, а судя по его размерам — еще дальше на север. Отдельные обломки могут достичь побережья Бразилии», — добавил он.

Ранее от шельфового ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова откололся айсберг массой 1 трлн т и площадью 5800 кв. км. По данным ученых из британского Университета Суонси (Уэльс), изучающих изменения климата в Западной Антарктике, это один из самых больших айсбергов за всю историю наблюдений.

Толщина айсберга составляет 200 метров. Размер айсберга сравнивается с размерами штата Делавер (6500 кв. км) или с площадью двух Люксембургов. Площадь Москвы (вместе с Новой Москвой) составляет 2500 кв. км. Отколовшийся айсберг уменьшил площадь шельфового ледника практически на 12%.

Начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин ранее сообщил РБК, что айсберг не пересекается с судоходными путями. По словам Лукина, в районе восточного побережья Антарктического полуострова ни у одной страны антарктического сообщества нет станций, поэтому айсберг не представляет опасности для экспедиционных кораблей.

«Айсберг вышел в море Уэдделла, которое покрыто льдом, и он будет находиться там еще несколько лет, после чего расколется на несколько частей. Никакой опасности для судоходства этот айсберг не представляет», — заявил Лукин. По его словам, площадь айсберга составляет 6000 кв. км и это «далеко не самый большой айсберг, обнаруженный в пределах антарктических вод».