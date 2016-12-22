СК возбудил дело после убийства россиянина в Абхазии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Абхазии россиянина Андрея Кабанова. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Как отмечается в сообщении, уголовное дело было возбуждено по поручению руководителя управления СК России по городу Москве Александра Дрыманова.

Кабанова убили во вторник, 11 июля, в районе села Ачандара Гудаутского района. На группу туристов, в которой были Кабанов с женой и супруги Николай и Наталья Чижиковы с детьми, напали неизвестные, вооруженные ножом и огнестрельным оружием. Один из нападавших ранил Кабанова ножом в грудь. От полученных ранений он скончался в больнице.



Также преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. Их позже освободили сотрудники правоохранительных органов.

МВД Абхазии объявило награду в 1 млн руб. за сведения, которые помогут в поимке напавших на российских туристов. Правительство Абхазии заявило, что выплатит компенсацию семье Кабанова и поможет в транспортировке его тела в Россию.