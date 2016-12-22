Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,61 59,96 EUR Нал. 69,39 68,50 USD Бирж. 60,08 -0,68 EUR Бирж. 68,58 -1,08 USD ЦБ. 60,62 -0,12 EUR ЦБ. 69,45 +0,25 EUR/USD 1,14 -0,01 ММВБ 1950,57 +0,67% РТС 1022,87 +2,13% Brent 47,75 -0,73% DJIA 21533,21 +0,58% Nasdaq 6247,47 +0,87% FTSE 7418,80 +1,21%
СМИ узнали об обысках налоговой на яхте Криштиану Роналду
Лента новостей
Футболист «Зенита» перешел в «Ростов» 18:10, Спорт В Думе предварительно одобрили запрет на открытую перевалку угля 17:57, Бизнес На Каширском шоссе ограничено движение из-за опрокинувшейся бетономешалки 17:56, Общество В МГЮА ответили на письмо СПЧ о мемориальной доске Сталину 17:52, Общество Росимущество объявило о приватизации издательства «Детская литература» 17:45, Бизнес В МИДе выразили озабоченность в связи с убийством россиянина в Абхазии 17:38, Общество «Спартак» прокомментировал введение потолка зарплат для молодых игроков 17:36, Спорт Лавров ответил на критику представителя Госдепа США в свой адрес 17:34, Политика Заливная дипломатия: почему США важно урегулировать катарский кризис 17:34, Политика Каменщик планирует вложить в развитие Домодедово еще $1,3 млрд 17:32, Бизнес Триатлонист Парамонов приговорен к ограничению свободы за избиение жены 17:22, Общество Лайфхак: как гарантировать сохранность денег на пластиковой карте 17:19, Партнерский материал МЧС предупредило москвичей о грозах с сильным ветром 17:14, Общество РФС анонсировал введение потолка зарплат для молодых футболистов 17:10, Спорт Полонский рассказал о планах на жизнь после своего освобождения 17:08, Общество «ВКонтакте» прокомментировала инициативу о штрафах за ложь 17:01, Технологии и медиа Умерла народная артистка Украины Ирина Бунина 17:00, Общество Суд арестовал расстрелявшего машину под Ростовом бывшего полицейского 16:56, Общество Осужденного за экстремизм публициста Стомахина перевели в тюрьму 16:51, Политика Нацбанк Украины назвал Приватбанк финансовой пирамидой 16:47, Финансы В Крыму корабли Черноморского флота вышли в море по учебной тревоге 16:42, Политика Своя Москва: как оформить землю под многоквартирным домом в собственность 16:37, Недвижимость ЦБ придумал способ бороться с мошенничеством при оформлении ОСАГО 16:37, Финансы Visa заплатит ресторанам за отказ принимать у клиентов наличные 16:36, Финансы В Новой Москве полиция обнаружила технику и боеприпасы времен войны 16:35, Общество В Казани из-за действий пилотов самолет получил повреждения стойки шасси 16:29, Общество Глава Минприроды оценил первые инвестиции в Эргинское в $500 млн 16:28, Бизнес Посольство России в Абхазии выпустило предупреждение для туристов 16:22, Общество
СМИ узнали об обысках налоговой на яхте Криштиану Роналду
Общество, 18:16
0
СМИ узнали об обысках налоговой на яхте Криштиану Роналду

Представители таможенного департамента при налоговой службе Испании пришли с обыском на яхту, арендованную футболистом «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет Hola.

По информации издания, футболист проводит отпуск с родными и друзьями на Балеарских островах.

Вооруженные офицеры находились на яхте в течение полутора часов. Во время обыска футболист и его семья находились на судне. Что стало причиной проверки, Hola не уточняет.

Источники в налоговой службе сообщили газете El Mundo, что произошедшее — это стандартный контроль судов, который на Балеарских островах проводят ежегодно.

Испанская прокуратура 13 июня подала в суд на Криштиану Роналду. Футболиста обвинили в неуплате налогов с 2011 по 2014 год. По мнению правоохранителей, спортсмен использовал офшорные счета, чтобы скрыть доходы.

Комментируя подачу иска, футбольный клуб «Реал» заявил, что Роналду действовал в соответствии с законом и сможет доказать свою невиновность.

Испанская радиостанция COPE 21 июня на своем сайте сообщила, что футболист решил выплатить испанским властям €14,8 млн, чтобы избежать возможного тюремного заключения.

Теги: обыски , Криштиану Роналду
Главное
Мать задержанного на Украине военного попросила Порошенко помиловать сына Политика
Материалы по теме
Футболист и закон: как Месси, Роналду и Хиддинк обходили налоги Общество
СМИ узнали о готовности Роналду заплатить испанским властям €14 млн Общество
Spiegel узнал о выплатах Роналду обвинившей его в изнасиловании девушке Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку