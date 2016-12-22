СМИ узнали об обысках налоговой на яхте Криштиану Роналду

Представители таможенного департамента при налоговой службе Испании пришли с обыском на яхту, арендованную футболистом «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет Hola.

По информации издания, футболист проводит отпуск с родными и друзьями на Балеарских островах.

Вооруженные офицеры находились на яхте в течение полутора часов. Во время обыска футболист и его семья находились на судне. Что стало причиной проверки, Hola не уточняет.

Источники в налоговой службе сообщили газете El Mundo, что произошедшее — это стандартный контроль судов, который на Балеарских островах проводят ежегодно.

Испанская прокуратура 13 июня подала в суд на Криштиану Роналду. Футболиста обвинили в неуплате налогов с 2011 по 2014 год. По мнению правоохранителей, спортсмен использовал офшорные счета, чтобы скрыть доходы.

Комментируя подачу иска, футбольный клуб «Реал» заявил, что Роналду действовал в соответствии с законом и сможет доказать свою невиновность.

Испанская радиостанция COPE 21 июня на своем сайте сообщила, что футболист решил выплатить испанским властям €14,8 млн, чтобы избежать возможного тюремного заключения.