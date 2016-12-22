Каменщик планирует вложить в развитие Домодедово еще $1,3 млрд

Бизнесмен Дмитрий Каменщик в интервью Bloomberg сообщил, что намерен инвестировать в развитие аэропорта Домодедово еще $1,3 млрд. Общий объем инвестиций в аэропорт за предыдущие 20 лет Каменщик оценил в $3,5 млрд.

Инвестиции в предыдущие годы, как отмечает Bloomberg, позволили увеличить пассажиропоток Домодедово в 16 раз (в 2016 году он составил 28,5 млн человек) и привлечь в аэропорт такие компании, как Lufthansa и British Airways. За счет новых инвестиций пассажиропоток планируют удвоить, доведя до 60 млн человек в год, что примерно соответствует нынешнему пассажиропотоку аэропорта Франкфурта.

«Домодедово, наверное, одно из самых проверямых предприятий в стране. Наш единственный способ выжить — тщательно соблюдать закон», — сказал в интервью Каменщик.

22 июня руководство Домодедово объявило о привлечении нового долгосрочного кредита от ING Bank N.V. для оборудования нового сегмента терминала Т2 на сумму до €58,9 млн сроком до восьми лет.

Совокупная пропускная способность пассажирского терминала аэропорта после ввода первой фазы Т2 должна составить более 45 млн пассажиров в год. Ввести ее в строй планируется к началу мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года.