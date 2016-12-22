Росимущество объявило о приватизации издательства «Детская литература»

«Российский аукционный дом» проведет торги по продаже 100% акций издательства «Детская литература», говорится в сообщении на сайте Росимущества.

На аукцион выставлено 141,210 тыс. акций. Начальная цена торгов — 120 млн руб., шаг аукциона — 500 тыс. руб.

Покупатель «Детской литературы» должен будет выполнить ряд инвестиционных условий, в частности, сохранить профиль деятельности организации, сохранить в штате издательства квалифицированный персонал, а именно не менее 11 штатных сотрудников, осуществляющих подготовку и выпуск книг. Кроме того, инвестор должен будет сохранить долю выпуска детских книг в объеме не менее 75% от показателя 2014–2016 годов.

Помимо этого, необходимо сохранить выпуск книг на среднем уровне последних пяти лет, то есть не менее 170 названий в год совокупным тиражом не менее 750 тыс. экземпляров. Из них 30% должны составлять новые издания. В сообщении отмечается, что при выполнении данного условия допустимы корректировки в соответствии с конъюнктурой издательского рынка, но не чаще раза в год и по согласованию с Роспечатью.

Покупателю также запрещается отчуждать принадлежащие издательству объекты недвижимости и земельные участки.

Покупатель будет обязан соблюдать указанные обязательства в течение пяти лет с момента перехода права собственности на акции издательства, указано в сообщении. Инвестиционные условия будут включены в договор купли-продажи, а в случае их несоблюдения Росимущество получит право вернуть акции издательства в федеральную собственность.

Прием заявок на участие в аукционе продлится с 12 июля по 4 сентября, подведение итогов состоится 11 сентября.

«Детская литература» — старейшее в России специализированное издательство, выпускающее книги для детей и юношества. Было основано в 1933 году на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного издательства художественной литературы, говорится в сообщении на официальном сайте компании.