МЧС предупредило москвичей о грозах с сильным ветром

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся 12 июля, а также ночью и утром 13 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МЧС предупредили, что в Москве ожидается сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигнуть 15–20 м/с.

Ведомство предупредило, что из-за непогоды на дорогах столицы могут появиться пробки. Также ветер может повредить линии электропередачи, кровли домов и повалить деревья и рекламные щиты. МЧС предупредило, что возможно попадание молнии в объекты, на которых не стоят громоотводы.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в среду, 12 июля, в Москве ожидается от 23 до 25 градусов тепла. В столице днем облачно с прояснениями, местами сильный дождь с грозой. В ночь с 12 на 13 июля температура воздуха составит от 15 до 17 градусов с дождями и грозами. Днем в четверг, 13 июля, в Москве столбики термометров покажут от 22 до 24 градусов тепла. В течение дня также ожидаются грозы и дожди.