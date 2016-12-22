В Думе предварительно одобрили запрет на открытую перевалку угля

Предложенный депутатами Госдумы из комитета по экологии и охране окружающей среды законопроект о запрете открытой перевалки угля в портах, расположенных в границах населенных пунктов, одобрили на экспертно-консультативном совете в среду, 12 июля, сообщил РБК пресс-секретарь комитета. Этот законопроект вызвал возмущение у представителей портовых и угольных компаний, которым эта законодательная инициатива грозит потерей выручки и экспортных рынков.

Представитель комитета уточнила, что решение о внесении законопроекта в Госдуму будет принято в пятницу, 14 июля, на президиуме комитета, а завтра продолжатся консультации с экспертами по предложенным депутатами поправкам к законодательству, запрещающим открытую перевалку угля. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева и ее заместитель Владимир Панов, после того как на «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным» 15 июня житель Находки Андрей Боль пожаловался на угольную пыль. Несколькими часами позднее Генпрокуратура сообщила о поручении Дальневосточной транспортной прокуратуре провести проверку перегрузки угля в порту Находки.

Как говорится в сообщении на сайте комитета, запрет на открытую перевалку угля предлагается ввести только на терминалах, находящихся в границах населенных пунктов. «Таких терминалов немного, в частности они есть в порту Находка Приморского края и в Ванино Хабаровского края. Основной смысл законодательной инициативы — не остановить бизнес-процессы, а обеспечить защиту жизни и здоровья жителей через разумные решения, которые прекратят бесконтрольные выбросы угольной пыли в атмосферный воздух», — говорится в сообщении.

Депутаты при этом отмечают, что готовы дорабатывать законопроект и предусмотреть переходный период вступления закона. «С учетом тех отзывов, которые мы услышали и на экспертно-консультативном совете, и в публичных дискуссиях, мы готовы дорабатывать законопроект», — приводятся в сообщении слова председатель комитета.

Генеральный директор исследовательского агентства InfraNew Алексей Безбородов оценивает шансы депутатов отстоять законопроект как очень низкие. Он ждет сопротивления со стороны российских угольщиков, которые на фоне выросших цен на уголь впервые за много лет могут рассчитывать в этом году на премии.

Согласно проекту поправок к законодательству, запрещающих открытую перевалку угля, о котором писал «Коммерсантъ», перевалку с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа предлагается запретить уже с 1 ноября.

В черте города Находка р​асположены портовые терминалы Evraz НМТП (принадлежат Lanebrook Limited Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера), «Терминал Астафьева», и «Аттис-Энтерпрайс».

