Осужденного за экстремизм публициста Стомахина перевели в тюрьму

Чусовский городской суд Пермского края удовлетворил ходатайство исправительной колонии ИК-10 об изменении вида исправительного учреждения для публициста Бориса Стомахина и отправке его в тюрьму до конца срока. Об этом сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Начальник пресс-службы Главного управления Станислав Волегов сообщил агентству «Интерфакс», что Стомахин был переведен в тюрьму из-за систематического нарушения порядка.

«У него более 70 нарушений за время отбывания наказания. Кроме этого, находясь в колонии, он систематически призывал к экстремизму и терроризму» — заявил Волегов. По его словам, осужденный не раскаивается и продолжает поддерживать свои цели, а также «полностью отрицает любые законы России». Собеседник агентства отметил, что Стомахин стоит на профучете как «склонный к побегу и членовредительству».

В 2007 году Стомахин был осужден на 5 лет за призывы к терроризму. В ноябре 2012 года Стомахин снова был арестован. Ему предъявили обвинения по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, Стомахин публиковал в интернет-газете «Радикальная политика», издателем которой он являлся, материалы с «призывами к насильственным действиям в отношении лиц другой нации и тексты террористической направленности».

Бутырский суд Москвы в апреле 2014 года назначил Стомахину наказание в виде шести с половиной лет колонии. Московский окружной военный суд в апреле 2015 года вновь признал Стомахина виновным по делу о публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ) и приговорил его к семи годам строгого режима.