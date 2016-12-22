Суд арестовал расстрелявшего машину под Ростовом бывшего полицейского

Бывший полицейский Сергей Кадацкий, который расстрелял машину со своей бывшей женой и тестем на трассе под Ростовом, арестован на два месяца. Об этом сообщает старший помощник руководителя ростовского управления Следственного комитета Галина Гагалаева, передает «РИА Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Кадацкому сроком на два месяца», — сказала она.



Кадацкий, который на момент убийства проходил службу в тыловом подразделении ГУ МВД России по Ростовской области, расстрелял машину со своей женой и зятем 11 июля. Инцидент произошел на трассе Ростов — Таганрог.

Бывший полицейский, находясь за рулем своего автомобиля Hyundai Elantra, открыл огонь из охотничьего ружья с оптическим прицелом по машине, в которой ехала его бывшая жена и ее отец. Женщина скончалась на месте в результате полученных ранений, а тесть был госпитализирован.



Через пару часов после убийства бывший полицейский был задержан. А затем его уволили из органов. Против Кадицкого возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Кадицкий признал свою вину и сказал, что убил свою бывшую супругу из-за расставания и ссоры с ней.