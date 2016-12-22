Visa заплатит ресторанам за отказ принимать у клиентов наличные

Международная платежная система Visa объявила о намерении выплатить 50 работающим в США небольшим ресторанам и кафе по $10 тыс. Владельцы вошедших в программу точек общепита смогут потратить эти деньги на покупку новых терминалов для оплаты услуг с помощью банковских карт или мобильных телефонов и рекламу. Взамен же они должны будут отказаться от приема у клиентов наличных денег.

«Мы в Visa верим в то, что вы можете прийти туда, куда захотите, и у вас при этом должна быть возможность легко расплатиться, сделав это большим числом способов, чем когда-либо, — картой, телефоном или каким-то другим устройством», — пояснил проект компании руководитель программы глобальных торговых решений Джек Форрестел.

По его словам, к 2021 году 70% человечества, или примерно 5 млрд человек, будут подключены к Сети через мобильные гаджеты, и, готовясь к этому моменту, Visa намерена доказывать продавцам и покупателям, как выгодно быть «безналичным».

Согласно проведенному Visa исследованию, полностью отказавшись от использования наличных и перейдя на электронные расчеты, бизнес одного только Нью-Йорка мог бы увеличить свои доходы на $6,8 млрд в год и сэкономить примерно 186 млн рабочих часов.

В январе 2017 года Visa заявила, что поддерживает планы властей России по увеличению безналичных платежей. В компании Visa отметили, что замещение наличных средств положительно влияет на экономику. Так, в компании отметили, что использование средств безналичного расчета, таких как кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, способствовало росту ВВП России на $25,93 млрд с 2011 по 2015 год.