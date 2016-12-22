«ВКонтакте» прокомментировала инициативу о штрафах за ложь

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников заявил РБК, что законодательная инициатива «Единой России» о штрафах за ложный контент в соцсетях является «совершенно несбыточной и неисполнимой».

Красников подчеркнул, что материалы, нарушающие законодательство или правила сайта, уже удаляются, а нарушители блокируются. Кроме того, администрация соцсети реагирует на сигналы регулятора — Роскомнадзора. «Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и неисполнимы по своей сути», — сказал он.

В пресс-службе «ВКонтакте», заявили что «не проверяют и не могут проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента».

Ранее сообщалось, что в Госдуме фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, наказывающий за ложные сведения в соцсетях штрафом до 5 млн руб. и обязывающий сами соцсети мониторить и удалять ложный контент. С инициативой выступили депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

Депутаты предлагают дополнить КоАП составом административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность в виде штрафа за нарушение администратором соцсети обязанностей, возложенных на него федеральным законом. Штраф физическим лицам составит от 3 млн до 5 млн руб, юридическим — от 30 млн до 50 млн руб. Депутаты ссылались на опыт Германии, обязавшей Facebook бороться с распространением ложного и экстремистского контента в соцсети.