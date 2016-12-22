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Глава Минприроды оценил первые инвестиции в Эргинское в $500 млн
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Глава Минприроды оценил первые инвестиции в Эргинское в $500 млн
Бизнес, 16:28
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Глава Минприроды оценил первые инвестиции в Эргинское в $500 млн

Капитальные затраты в разработку Эргинского месторождения в ближайшие два года составят $500 млн (30,4 млрд руб. по текущему курсу ЦБ. — РБК), это предварительные оценки Минприроды, рассказал журналистам министр природных ресурсов Сергей Донской. Примерный объем добычи на Эргинском, по его словам, составит 4,5 млн т в год. К 2024 году добыча вырастет до 5 млн т, добавил Донской.

Право на освоение Эргинского месторождения по итогам аукциона сегодня получила «Роснефть», сообщил ранее Донской.

Участники аукциона сделали 17 шагов, последний ход сделала «Роснефть», предложив за лицензию 20,07 млрд руб. У «Роснефти» было три конкурента: ее «дочка» «РН-Уватнефтегаз», неизвестная на рынке «ПионерГео» и «Газпром нефть». ​

Эргинский участок граничит с крупными месторождениями НК «Роснефть» — Приобским («РН-Юганскнефтегаз») и Западно-Эргинским («Конданефть», куплена у ННК Эдуарда Худайнатова весной 2017 года), которые обладают развитой инфраструктурой, сообщила «Роснефть». «Интегральный подход» к разработке Кондинской группы месторождений и Эргинского участка обеспечит высокую синергию и ускоренное освоение месторождений​, указывает компания.

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 году, его извлекаемые запасы оцениваются более чем в 100 млн т (по категориям С1 и С2). Это последнее из крупнейших разведанных месторождений на материковой части России, лицензия на которое до последнего времени находилась в нераспределенном фонде недр.

Теги: Минприроды РФ , Эргинское нефтяное месторождение
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