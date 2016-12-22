В Казани из-за действий пилотов самолет получил повреждения стойки шасси

В международном аэропорту Казани экипаж самолета турецкой авиакомпании Atlasglobal повредил стойку шасси во время буксировки. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Татарстану, передает «РИА Новости».



Как говорится в сообщении, во время буксировки самолета Airbus A321, который должен был следовать рейсом Казань — Анталья, экипаж по ошибке включил ручной тормоз. Из-за этого передняя стойка шасси получила повреждения.



Во время инцидента на борту самолета находились 211 человек. Они все были высажены из самолета и доставлены в зал ожидания. Как отмечает портал «Pro Kazan» со ссылкой на МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Авиакомпания Atlasglobal решает вопрос о доставке пассажиров неисправного борта в Анталью.