Кержаков выпустит в Онежское озеро несколько тысяч мальков лосося

Футболист Александр Кержаков пообещал выпустить в Онежское озеро несколько тысяч мальков запрещенного к вылову лосося. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BWcGqualopP/

«Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро», — заявил Кержаков.

Он добавил, что его единственным трофеем, выловленным в Онежском озере, стала щука. По словам Кержакова, он узнал о том, что лосось запрещен к вылову, из интернета и «естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой».

Накануне Северо-Западное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении по ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) после того, как 9 июля Кержаков выложил в своем Instagram фотографии с пойманными озерными лососями, занесенными в Красную книгу России.

Наказание по статье предусматривает штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Также ведомство может конфисковать у нарушителя судно или рыбацкие снасти. Как сообщили ТАСС в Росрыболовстве, штраф за вылов четырех лососей составит 5 тыс. руб., то есть 1250 руб. за рыбу.

Озерный лосось занесен в Красную книгу России как сокращающаяся в численности пресноводная форма атлантического лосося. Сокращение его численности происходит из-за рыбного промысла, а также строительства гидротехнических сооружений на реках. Также на численность лосося влияет сплав лесов и загрязнение водоемов, указывается в Красной книге России.