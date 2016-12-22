Суд отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система»

Арбитражный суд Башкирии отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» до 19 июля. Об этом заявила судья Ирина Нурисламова, сообщает ТАСС.

В ходе заседания представитель «Системы» попросил суд отложить судебное заседание минимум на три недели, а «дочка» АФК «Система-инвест» — на месяц, чтобы ознакомиться с документами. Речь идет о материалах, предоставленных «Роснефтью», в которых говорится о недобросовестных действиях «Системы» во время приобретения акций «Башнефти».



В свою очередь, «Роснефть» выступила против длительного откладывания процесса. «Письменные объяснения, которые мы представили, раскрывают наши доводы, ничего в них нового не содержится», — заявил представитель нефтяной компании в суде. По его словам, оснований для переноса рассмотрения дел нет.

«Роснефть» подала иск к «Системе» о нанесении ущерба «Башнефти» в мае 2017 года. Как утверждает «Роснефть», АФК нанесла ущерб «Башнефти» в ходе ее реорганизации весной 2014 года. «Система» эти обвинения отрицает. Как полагает «Роснефть», данные действия привели к убытку более чем в 100 млрд руб.

Первоначальная сумма иска составила 106,6 млрд руб., но затем «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. из-за пересчета курса доллара по состоянию на весну 2014 года. Все обвинения «Система» отрицает.

​

Миноритарный акционер «Башнефти» Prosperity Capital Management сообщил, что ущерб от сделок с заинтересованностью при участии АФК «Система» составляет 30 млрд руб. Как заявил директор Prosperity Capital Management Александр Бранис, из 170 млрд руб. «справедливыми претензиями можно считать 19 млрд руб». Он отметил, что в иск «Роснефти» не включены сделки, ущерб по которым может составить 11 млрд руб.