Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,91 60,38 EUR Нал. 69,85 69,19 USD Бирж. 60,59 -0,17 EUR Бирж. 69,36 -0,31 USD ЦБ. 60,62 -0,12 EUR ЦБ. 69,45 +0,25 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1954,47 +0,87% РТС 1016,27 +1,47% Brent 48,09 -0,02% DJIA 21409,07 +0,00% Nasdaq 6193,31 +0,27% FTSE 7389,75 +0,82%
Аптеки группы «Роста» перейдут владельцу бренда «Доктор Столетов»
Лента новостей
Аптеки группы «Роста» перейдут владельцу бренда «Доктор Столетов» 15:10, Бизнес Кремль рассказал о роли Путина в переносе сроков сдачи ледокола «Арктика» 15:02, Общество ЦБ предложил вводить в действие полисы ОСАГО через 72 часа после покупки 14:52, Бизнес По отцовской линии: что связывает сыновей Трампа и Агаларова 14:46, Политика Кремль сравнил с сериалом публикации о встрече сына Трампа и адвоката 14:42, Политика Кремль прокомментировал ограничение на программы Касперского в США 14:38, Общество Правительство Абхазии выплатит компенсацию семье погибшего туриста 14:37, Политика В Кремле заявили о «таймлайне» решения вопроса с дипломатическими дачами 14:35, Политика Айсберг площадью около 6000 кв. км откололся от ледника в Антарктиде 14:29, Общество Как мальтийская школа готовит россиян в европейские вузы 14:29, Партнерский материал Стоимость строительства ЦКАД выросла на 4% 14:29, Бизнес Суд отказался привлечь сына Евтушенкова третьим лицом в иске «Роснефти» 14:28, Бизнес Создатель Ethereum Виталик Бутерин предупредил о фишинге от его имени 14:18, Технологии и медиа В вузе назвали причину отчисления организатора митинга за Навального 14:16, Общество Счетная палата порекомендовала Минфину повысить качество работы 14:09, Экономика Пожар в здании Кировского завода в Петербурге локализован 14:06, Общество Эксперт: выдержит ли конкуренцию легкая промышленность России 14:04, РБК и легпром России В Подмосковье спрогнозировали уход 80% девелоперов загородного рынка 14:00, Недвижимость Обвинение запросило пожизненное лишение свободы для убийцы Немцова 13:48, Общество Место силы: куда политики вновь и вновь возвращаются 13:45, Стиль «Роснефть» получила последнее крупное месторождение за 20 млрд руб. 13:35, Бизнес СМИ рассказали о назначении мотоциклов Kawasaki в гараже ФСО 13:22, Политика «Новапорт» вложит в строительство омского аэропорта 11 млрд руб. 13:19, Бизнес Бывший капитан сборной России по футболу перешел в красногорский «Зоркий» 13:13, Спорт Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся после похода в Сирию 13:04, Политика Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство России 13:02, Политика Москалькова подготовила закон об освобождении тяжелобольных осужденных 13:02, Политика Дума приняла законопроект о лишении гражданства за терроризм 12:58, Политика
Аптеки группы «Роста» перейдут владельцу бренда «Доктор Столетов»
Бизнес, 15:10
0
Аптеки группы «Роста» перейдут владельцу бренда «Доктор Столетов»

Группа компаний «Эркафарм», владеющая аптечными сетями «Доктор Столетов» и «Озерки», намерена до конца года закрыть сделку по покупке у группы «Роста» объединенной аптечной сети «Радуга — Первая помощь — Ладушка» (1181 аптека).

В пресс-службе «Эркафарма» корреспонденту РБК-Петербург сообщили, что после завершения сделки часть аптек группы «Роста» сменит название на «Доктор Столетов» и «Озерки». Останутся ли на рынке бренды, под которыми аптечные сети «Роста» работают сейчас, в «Эркафарм» пока не решили.

В сообщении «Эркафарма» отмечается, что совокупный товарооборот объединяющихся в рамках сделки сетей в 2016 году составил 46,9 млрд руб., что сделает «Эркафарм» вторым по величине игроком на рынке фармацевтического ретейла с отрывом от лидера в 1 млрд руб.

Гендиректор разработчика и производителя лекарств «Новамедика» Александр Кузин пояснил «Ведомостям», что в результате сделки «Доктор Столетов» войдет в тройку лидеров среди классических аптечных сетей (без учета ассоциации «Асна»).

По словам гендиректора «Эркафарма» Анастасии Карповой, сделка откроет «Эркафарму» путь в новые регионы — Урал, Западную Сибирь и Дальний Восток.

Теги: аптеки , «Доктор Столетов»
Главное
Обвинение запросило пожизненное лишение свободы для убийцы Немцова Общество
Материалы по теме
«Магнит» открыл первые собственные аптеки Бизнес
Чистый убыток «Аптечной сети 36,6» вырос в 8 раз в 2016 году Бизнес
Ozon и «Аптечная сеть «36,6» начали совместную продажу лекарств Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку