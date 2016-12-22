Аптеки группы «Роста» перейдут владельцу бренда «Доктор Столетов»

Группа компаний «Эркафарм», владеющая аптечными сетями «Доктор Столетов» и «Озерки», намерена до конца года закрыть сделку по покупке у группы «Роста» объединенной аптечной сети «Радуга — Первая помощь — Ладушка» (1181 аптека).

В пресс-службе «Эркафарма» корреспонденту РБК-Петербург сообщили, что после завершения сделки часть аптек группы «Роста» сменит название на «Доктор Столетов» и «Озерки». Останутся ли на рынке бренды, под которыми аптечные сети «Роста» работают сейчас, в «Эркафарм» пока не решили.

В сообщении «Эркафарма» отмечается, что совокупный товарооборот объединяющихся в рамках сделки сетей в 2016 году составил 46,9 млрд руб., что сделает «Эркафарм» вторым по величине игроком на рынке фармацевтического ретейла с отрывом от лидера в 1 млрд руб.

Гендиректор разработчика и производителя лекарств «Новамедика» Александр Кузин пояснил «Ведомостям», что в результате сделки «Доктор Столетов» войдет в тройку лидеров среди классических аптечных сетей (без учета ассоциации «Асна»).

По словам гендиректора «Эркафарма» Анастасии Карповой, сделка откроет «Эркафарму» путь в новые регионы — Урал, Западную Сибирь и Дальний Восток.