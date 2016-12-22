Полонский рассказал о планах на жизнь после своего освобождения

Экс-глава девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский, признанный сегодня виновным в хищении 2,6 млрд руб. при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» и освобожденный из зала суда, заявил, что первое время после освобождения проведет в кругу семьи, об этом он рассказал корреспонденту РБК.

«Ближайшие семь дней я принадлежу супруге и маме», — сказал он.



«Мы сейчас поедем гулять с собачками», — добавил бизнесмен.



Он также рассказал, что сидел в камере по соседству с директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским. «За стенкой сидит директор «Гоголь-центра», и мы перестукиваемся с ним. Это страшно», — поделился Полонский, отметив, что ему также страшно жить в стране, где Сталина считают героем.

«Я смотрел телевизор, там показывали, что 43% россиян считают Сталина героем. Это страшно. Пока люди будут верить, что Сталин — герой… Страшно жить в стране, где Сталина считают героем», — заключил Полонский, отвечая на вопросы журналистов после своего освобождения.



12 июля Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение в особо крупном размере. Однако было решено тут же освободить бизнесмена — за истечением срока давности преступления.



Полонского обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Суд установил, что в 2009 году Полонский похитил 2,6 млрд руб. у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и вывел как минимум 1,5 млрд руб. на строительство других проектов.



При этом сам бизнесмен вину не признавал, а приговор встретил аплодисментами. Комментируя свое освобождение, он заявил, что «испытывает двойственные чувства».



По версии обвинения, работая в корпорации Mirax Group на проектах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера», Полонский и еще несколько человек завладели средствами граждан, которые вложили их в недвижимость в строящемся доме, на общую сумму более 2,6 млрд руб. «Граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован», — заявил прокурор во время судебного заседания.



Строительство было остановлено в 2009 году, когда были возведены пять этажей. Из «недостроя» были проданы 103 квартиры из 379, все покупатели были признаны потерпевшими. Полонского также обвинили в хищении средств у дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера», строительство которого так и не началось. Потерпевшими по этому эпизоду были признаны 12 человек.



До начала процесса Полонский скрывался от правоохранителей в Камбодже, однако местная полиция арестовала бизнесмена, а позднее выдала его российским властям.

