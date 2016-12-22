В Германии при взрыве на моторной яхте пострадали 16 человек

В результате взрыва моторной яхты в порту города Миндена (земля Северный Рейн-Вестфалия) пострадали 16 человек, пишет Die Welt.
Глава пожарной службы Хайно Нордмайер уточнил, что трое пострадавших серьезно травмированы. «Они прооперированы, их состояние стабильно», — сказал он.
Ранее Allgemeine Zeitung сообщала о 13 пострадавших. По информации издания, в результате ЧП ранения получили 12 пожарных и полицейский.
Инцидент произошел накануне вечером в 22:30 по местному времени. В пожарную службу поступило сообщение о возгорании на яхте. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, чтобы потушить пожар.
По информации Sueddeutsche Zeitung, пожарные в респираторных масках поднялись на судно, после чего раздался взрыв. Он был такой силы, что лодку подбросило на несколько метров в воздух, сообщил представитель полиции.
На место происшествия сразу приехала скорая помощь. Медики доставили пострадавших в больницу.
Размер ущерба оценивается в €500 тыс., в результате взрыва были повреждены две пришвартованные неподалеку яхты и припаркованный в порту автомобиль.
Причина взрыва пока не установлена. По одной из версий, из-за жары от пламени могли взорваться установленные на судне литиевые батареи.
Представитель речной полиции отметил, что определить причину пожара будет сложно, так как судно сильно повреждено.