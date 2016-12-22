ЦБ предложил вводить в действие полисы ОСАГО через 72 часа после покупки

Банк России предложил ввести правило, согласно которому полис ОСАГО будет начинать действовать не ранее чем через 72 часа после его покупки на сайте страховой компании. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на международной конференции по страхованию, передает ТАСС.



По его словам, отсрочку полиса нужно ввести, чтобы водители не злоупотребляли своим правом. «Самый простой пример — когда уже совершено ДТП и в этот же день водитель пытается купить электронный полис ОСАГО», — сказал Чистюхин. Он пояснил, что в случае быстрого оформления страхового полиса водитель может заявить о ДТП через 15–30 минут.

Чистюхин пояснил, что введение отсрочки действия электронного ОСАГО «в какой-то степени ограничение», но, по его мнению, оправданное. «Мы должны защищать и стабильность системы как таковой», — отметил он.

Зампред добавил, что участились случаи «мошенничества». «Самое интересное — даже не профессионального мошенничества, а мошенничества, когда люди попали в аварию и понимают, что не застрахованы. А им очень хочется быть застрахованными», — пояснил он. По мнению Чистюхина, «добросовестные» автомобилисты, которые не хотят «мошенничать», а просто не успели купить полис до ДТП, но хотят его приобрети «день в день», могут приехать в офис страховой компании и приобрести его.

В начале июля сообщалось, что Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила предложение Министерства финансов о внесении изменений в условиях оформления ДТП. Среди них Минфин предложил оформлять дорожно-транспортные происшествия через мобильное приложение, которое передаст сведения о происшествии в систему страховых компаний.



Также финансовое ведомство предложило повысить размер страхового возмещения после ДТП до 100 тыс. руб., если авария была оформлена без вызова полиции. Оформлять происшествие можно без вмешательства сотрудников правоохранительных органов в том случае, если никто не пострадал и нет споров между участниками аварии. На данный момент максимальная компенсация за ДТП при самостоятельном оформлении составляет 50 тыс. руб.