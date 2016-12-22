Правительство Абхазии выплатит компенсацию семье погибшего туриста

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц 12 июля взял под личный контроль организацию на родину пострадавшей семьи и доставку тела погибшего 10 июля российского туриста, сообщила пресс-служба правительства Абхазии.

Правительство Абхазии также возьмет на себя все расходы по транспортировке тела погибшего, а также выплатит компенсацию пострадавшей семье.

Российский турист Андрей Кабанов был убит ​11 июля днем в Гудаутском районе, сообщало Министерство внутренних дел Республики Абхазия. Двое неизвестных в масках с целью грабежа напали на две московские семьи, которые отдыхали на берегу моря. Преступники были вооружены огнестрельным оружием и ножом. Одному из отдыхающих, 33-летнему Андрею Кабанову, было нанесено два ножевых ранения, он скончался в больнице.

Кабанов отдыхал с семьей и друзьями — супругами Чижиковыми с детьми. Преступники в ходе нападения похитили супругу Кабанова Наталью с двумя детьми, а также жену Николая Чижикова Наталью и их двух детей. После проведения оперативных мероприятий они были освобождены в тот же день.

По факту убийства прокуратурой Гудаутского района было возбуждено уголовное дело. 12 июля МВД Абхазии проводит оперативно-разыскные действия для установления личностей и задержания нападавших, к мероприятиям подключены кинологи и средства авиации. «Задействованы вертолеты, потому что местность, на которой ведутся поиски, болотистая, есть труднопроходимые места», — сообщил РБК представитель пресс-службы абхазского МВД. МВД Абхазии также назначило вознаграждение в 1 млн руб. за информацию о преступниках.

Российские дипломаты 12 июля также находятся в Гудауте, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

«Наши представители утром выехали в Гудауту и вместе с абхазской стороной проводят следствие», — сообщил Джавадов. По его словам, другие пострадавшие также находятся в Гудауте, и с ними проводится беседа.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду провел совещание оперативного штаба в связи с убийством туриста из Москвы, передала пресс-служба главы республики.