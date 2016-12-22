Суд отказался привлечь сына Евтушенкова третьим лицом в иске «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии отказался привлечь бывшего топ-менеджера АФК «Система» Феликса Евтушенкова, сына основного владельца компании Владимира Евтушенкова, в качестве третьего лица в споре компании с «Роснефтью». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ходатайство Феликса Евтушенкова, поданное во время первого заседания по иску «Роснефти» к «Башнефти» 27 июня, отклонено судом. Истцы выступили против привлечения Евтушенкова-младшего к рассмотрению дела. Представитель «Роснефти» отметил, что не заявляющие обстоятельных требований лица не могут быть привлечены к делу, если судебный акт не влияет на их права.

​Как заявил представитель «Роснефти», Евтушенков-младший указал, что судебный акт может затронуть его права как бывшего председателя совета директоров «Башнефти», так как принятые им в данной должности решения могут фактически быть признаны незаконными. Однако истцы не подвергают сомнению решения, принятые советом директоров «Башнефти». «Убытки, по мнению истцов, должны быть возмещены бывшими мажоритарными акционерами, непосредственно принимавшими решение о реорганизации компании», — заявил он.

В Арбитражном суде Башкирии 27 июня состоялось первое заседание по иску «Роснефти», подконтрольной ей «Башнефти» и правительства Башкирии (владеет 25% «Башнефти») к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. В рамках заседания «Система» предложила включить третьей стороной Росимущество, так как оно тоже участвовало в реорганизации «Роснефти», а также приостановить рассмотрение дела по причине недостоверности единственного, по мнению ответчика, доказательства в иске к «Системе» — протокола смотра переписки сотрудников «Башнефти».

«Система» также отказалась признать увеличившуюся из-за курсовой разницы сумму иска — 170,6 млрд руб. «Роснефть», в свою очередь, обвинила «Систему» в незаконном владении «Башнефтью». Суд отказался привлечь Росимущество в качестве третьей стороны, равно как и старшего вице-президента «Системы» Всеволода Розанова, также входившего в совет директоров «Башнефти» и участвовавшего в ее реорганизации.

Следующее заседание по рассмотрению дела было назначено на 12 июля, хотя «Система» попросила месяц на рассмотрение всех поступивших ходатайств.

АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». В октябре 2016 года его приобрела «Роснефть». В мае 2017 года «Роснефть» подала иск к «Системе» о нанесении ущерба «Башнефти» на 170,6 млрд руб. в ходе ее реорганизации весной 2014 года. В качестве обеспечивающей меры часть активов «Системы», оцененная компанией в 250 млрд руб., была арестована. Представители «Системы» отвергают все претензии.