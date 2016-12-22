Счетная палата порекомендовала Минфину повысить качество работы

Минфину необходимо повысить качество управления государственными финансами и лучше организовать работу с главными администраторами доходов бюджета, следует из результатов проверки Счетной палаты (СП).

В 2016 году кассовое исполнение расходов бюджета в 2016 году осуществлялось недостаточно равномерно, говорится в отчете СП, а общий объем неисполненных расходов вырос на 6,1% по сравнению с 2015 годом и составил 219,9 млрд руб.

В числе нарушений ведомства СП также указывает, что Минфин не утвердил план информатизации на 2016 год, но заключил госконтракты в этой области на 960,4 млн руб. Также Минфином осуществлялся недостаточный контроль за исполнением государственных заданий подведомственными учреждениями, считают аудиторы. Например, план финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «НИФИ» 2016 года был утвержден шесть раз, последний раз после срока его реализации.

СП также отмечает, что ежегодно увеличивается объем незавершенного строительства Минфина. Так, в 2016 году объем незавершенного строительства министерства возрос на 80,9 млн руб. до 2,1 млрд руб. (в 2015 году был отмечен рост на 3,1%, в 2014 году — 18,1%). Также в 2016 году Минфин не завершил расчеты по неисполненным обязательствам в рамках ФАИП в установленные сроки.

Коллегия СП направит представление по итогам проверки в Минфин, информационное письмо в ФАС России и заключение в палаты Федерального собрания, говорится в сообщении на сайте СП.