В здании Кировского завода в Петербурге начался пожар

В производственном здании Кировского завода в Санкт-Петербурге начался пожар. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание по адресу: Кировский район, пр. Стачек, началось в одноэтажном производственном здании. Также на внешней стене в вентиляции зафиксирован пожар на площади 50 кв. м.

«Погибших, пострадавших нет», — сказано в сообщении. Информацию об инциденте пожарные получили в 11:45, уточняет пресс-служба МЧС.

В пресс-службе Кировского завода подтвердили возгорание в цеху. «У нас действительно произошло возгорание. Цех принадлежит дочернему предприятию «Петербургский тракторный завод». На данный момент работает пожарная техника, задействованы порядка 30 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе РБК.

Очевидец опубликовал видео с места происшествия. На видеозаписи виден черный дым.

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Пожару на территории Петербургского тракторного завода присвоен третий номер сложности из-за угрозы распространения пламени, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Горение происходит в вентиляционном коробе с внешней стороны здания. К ликвидации пожара привлечены от МЧС 20 единиц техники и 100 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе.

Позднее «РИА Новости» со ссылкой на представителя городского главка МЧС сообщило, что площадь пожара на территории Кировского завода возросла до 400 кв. м.

Ранее в Петербурге в Колпинском районе под Санкт-Петербургом загорелся ангар на Невском лакокрасочном заводе. В ведомстве уточняли, что в ликвидации огня участвовали более 170 спасателей.