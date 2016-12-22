В Германии прошли аресты по делу о краже золотой монеты весом 100 кг

Берлинская полиция объявила о проведении обысков и арестов в рамках расследования дела о краже из музея Боде одной из самых больших золотых монет мира — отчеканенного в Канаде «Большого кленового листа» весом 100 кг.
Подробности проведенной операции власти пока не разглашают, однако, по данным радиостанции Deutsche Welle, большинство рейдов было проведено в округе Нойкёльн, в котором проживает значительное число иммигрантов из Турции и арабских стран.
О местонахождении монеты — одной из шести монет такого типа — информации пока нет. По данным Deutsche Welle, ранее сообщалось, что монета могла быть переплавлена и разделена на мелкие слитки.
Уникальная золотая монета весом 3215 унций чистого золота (проба монеты 99 999, и это значит, что на долю примесей приходится лишь одна из ста тысяч частей ее веса) была отчеканена Канадским королевским монетным двором в 2007 году. Формально номинал монеты составляет 1 млн канадских долларов (примерно $750 тыс.), однако реальная ее стоимость намного больше — только золото, из которого монета сделана, стоит примерно $4 млн.
В 2007–2012 годах «Большой золотой кленовый лист» считался самой большой золотой монетой в мире (диаметр — 53,34 см, толщина — 3,81 см), однако в 2012 году в Австралии отчеканили золотую монету весом в тонну (диаметр — 80 см, толщина — 13 см).
27 марта 2017 монета была похищена из музея Боде, в который грабители проникли через окно.