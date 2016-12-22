Дума ужесточила наказание за кибератаки на критическую инфраструктуру

Депутаты Госдумы приняли в последнем, третьем чтении ​пакет законопроектов о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) России от хакерских атак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.

Согласно документу, в законе определяются права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов. Безопасность критической инфраструктуры обеспечивается в том числе за счет введения реестра ее объектов.

Кроме того, предполагается создание государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий вирусных атак на российские информационные ресурсы.

При этом закон вводит за хакерские атаки уголовную ответственность с максимальным сроком лишения свободы до 10 лет и штрафом в 1 млн руб. За нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации будет грозить лишение свободы до шести лет.

В конце января Госдума одобрила наказание до десяти лет за совершение кибератак. Принятый закон возлагает на владельцев КИИ обязанность взаимодействовать с госорганами в обеспечении их безопасности и бесперебойного функционирования.

Также принятый закон предполагал внесение новой статьи в Уголовный кодекс — «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Согласно этой статье, создание вредоносных программ, «заведомо предназначенных для неправомерного воздействия» на КИИ, может караться штрафом в размере до 1 млн руб. или тюремным заключением на срок до пяти лет.