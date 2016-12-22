Лукашенко назвал русский язык «национальным достоянием» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык «народным достоянием» страны. Об этом глава Белоруссии заявил на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, передает агентство «БелТА».

«Русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его», — сказал Лукашенко. Президент напомнил, что в стране русский язык имеет статус государственного наравне с белорусским.

​В конце апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия «никогда» не откажется от русского языка, «но и не забудет белорусский». Лукашенко подчеркивал, что большинство граждан страны говорят на русском и в быту для общения используют русский язык. Он также назвал русский язык общим для обеих стран, отметив, что Россия и Белоруссия его «создавали годами».