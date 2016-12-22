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Директор ЦРУ обвинил Россию во вмешательстве в выборы Обамы
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Директор ЦРУ обвинил Россию во вмешательстве в выборы Обамы
Политика, 11:06
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Директор ЦРУ обвинил Россию во вмешательстве в выборы Обамы

​Россия вмешивалась в американские выборы не только в 2016 году, но и раньше, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, сообщает CBS News. По его словам, Россия пыталась повлиять на результаты выборов президента еще в 2012 году и даже в предыдущих избирательных циклах.

«Они занимались этим чертовски долго», — заверил Помпео на ужине, организованном неправительственной организацией «Альянс разведки и национальной безопасности».

В 2012 году в ходе президентской кампании победил Барак Обама, который шел на второй срок, его главным соперником был республиканец Митт Ромни.

В июне 2017 года Помпео заявлял, что россияне десятилетиями пытались подорвать демократию в США. «Разведывательное сообщество уже говорило, что россияне вмешивались в выборы не бог весть каким оригинальным способом. Они занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию», — сказал он тогда и добавил, что ​вмешательство Москвы в выборы — обычное дело. «Это не новость, но определенно это в большей степени акцентирует внимание на нашей способности придумать, как их остановить», — добавил он.

Кроме того, Помпео обвинил портал WikiLeaks в сотрудничестве с Россией. «Настало время признать WikiLeaks тем, чем он действительно является — негосударственной, враждебной службой разведки, подстрекаемой такими государствами, как Россия», — сказал глава американской спецслужбы. Он напомнил, что американские спецслужбы пришли к выводу, что российская военная разведка использовала портал для публикации электронных писем, похищенных после взлома серверов Демократической партии. При этом глава ЦРУ пригрозил WikiLeaks ответными мерами.

Скандал, связанный с обвинениями России во вмешательстве в политические процессы США, начался после взлома почты руководства Демократической партии. Письма, которые доказывали нечестную игру руководства демократов против соперника Хиллари Клинтон Берни Сандерса, были опубликованы на WikiLeaks. В ответ демократы обвинили Россию в поддержке победившего на выборах Дональда Трампа и начали кампанию в прессе, которая продолжается уже около года. Предыдущая администрация Барака Обамы официально обвинила Москву во вмешательстве в выборы.

​Кремль неоднократно называл эти обвинения недоказанными и голословными.

Теги: Барак Обама , ЦРУ , Выборы
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