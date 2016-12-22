В посылке из Германии под видом детских пазлов нашли 30 кг наркотиков

В посылке из Германии под видом детских пазлов сотрудники «Почты России» и ФСБ обнаружили 30 кг наркотиков на общую сумму в несколько десятков млн руб., об этом говорится в сообщении почтового оператора (есть у РБК).Как следует из сообщения, почти 30 кг сильнодействующих синтетических «клубных» наркотиков, которые чаще всего используют подростки, были изъяты из посылки, где они перевозились в виде детских пазлов.Как установило следствие, пересылку организовали 26-летний гражданин Украины и 22-летняя россиянка из Астраханской области — они вступили в сговор с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки, которые выдали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов, удостоверяющих личность и место жительства получателя.В результате следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды деятельности молодых людей, связанные с возможным распространением наркотиков.

Работники отделений связи и курьеры «Почты России», нарушившие правила оказания услуг, будут уволены «в связи с утратой доверия», заявили в пресс-службе «Почты России».