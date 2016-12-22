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СМИ узнали об идее регулярного сообщения между Курилами и Японией
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СМИ узнали об идее регулярного сообщения между Курилами и Японией
Политика, 10:23
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СМИ узнали об идее регулярного сообщения между Курилами и Японией

Правительства России и Японии рассматривают возможность открытия регулярного морского сообщения между четырьмя Южными Курильскими островами и островом Хоккайдо. Обсуждение вопроса может пройти в конце августа в Москве на консультациях замминистров иностранных дел. Об этом пишет японская газета Mainichi Shimbun со ссылкой на дипломатические источники.

Правительство Японии намерено наставить на том, чтобы на этот маршрут не распространялось действие российского законодательства, это может быть воспринято в Токио как нарушение суверенитета, так как японская сторона претендует на четыре острова Южных Курил.

По данным газеты, открытие регулярного сообщения — желание российской стороны. Вопрос о постоянном сообщении обсуждался с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко во время визита на острова японской группы чиновников и предпринимателей в июне и июле, пишет Mainichi.

Открытие регулярного морского сообщения поможет развивать совместную экономическую деятельность на островах, в частности, по такому маршруту могут осуществляться поставки необходимых для работающих на Курилах компаний товаров.

В представительстве МИД России в Южно-Сахалинске РБК не смогли прокомментировать информацию японского издания. РБК направил запрос в МИД России.

Вопрос совместной деятельности на Курильских островах обсуждался во время визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года и на переговорах с Синдзо Абэ в Москве 27 апреля. К этой теме лидеры также возвращались во время встречи на полях саммита G20 в Германии.

Токио претендует на четыре острова, перешедших к СССР по итогам Второй мировой войны: Кунашир, Хабомаи, Шикотан, Итуруп. Заключение мирного договора между двумя странами Япония увязывает с решением территориального вопроса.

Теги: Япония , Южные Курилы
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