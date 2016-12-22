Генпрокуратура пришла с обыском в «Укрэнерго»
Политический кризис на Украине, 10:00
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Генпрокуратура пришла с обыском в «Укрэнерго»
В здании «Укрэнерго» в Киеве проходят обыски, об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.
«Вчера мы рассказали всем о том, что нам удалось сохранить для страны около 6,7 млрд гривен, которые бы раньше просто растворились в недрах нашего великого предприятия. И вот уже утром к нам пришла Генпрокуратура с обысками. Видимо, ищут доказательства нашей победы», — говорится в сообщении.
«Людей не пускают на свои рабочие места, ситуация крайне напряженная. Мы будем держать вас в курсе о ходе событий», — заявили в компании.
О обысках также рассказал в Facebook директор по коммуникациям и международному сотрудничеству «Укрэнерго» Михаил Бно-Айриян.
«Надену я, пожалуй, черный галстук сегодня. Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас», — написал он.
По словам Бно-Айриян, людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано «всевидящим глазом» Генпрокуратуры.
На момент публикации представитель Генеральной прокуратура Украины не ответил на запрос РБК.
Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, комментируя обыски в компании, заявил на своей странице в Facebook, что это «не было очень непредсказуемо».
«Как только мы сделали то, чего ждет вся страна, — начали путь объединения энергосистемы Украины с Европой, что избавит нас от электроэнергетической зависимости от России, только я отчитался, что мы сбили с тендерных цен уже более 6,7 млрд грн (И это цены, утвержденные в 2013–2015 годах!!!), так началась новая волна дискредитации меня лично и работы самого прозрачного из государственных предприятий», (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК) — заявил Ковальчук.
В октябре 2015 года обыски прошли у сотрудников «Укрэнерго». Тогда правоохранители изъяли документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, участвовавших в госзакупках, а также печати, флеш-накопители и компьютерную технику. Полицейские также изъяли $37,8 тыс. и 300 тыс. гривен.