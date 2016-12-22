Застреливший под Ростовом жену экс-полицейский признал свою вину

Бывший сотрудник полиции, расстрелявший на трассе Ростов-Таганрог машину с женой и тестем, признал свою вину, заявили в Следственном комитете России (СКР). Об этом сообщает ТАСС.

Бывший сотрудник тылового подразделения ГУ МВД по Ростовской области сознался в преступлении и сообщил, что причиной его совершения стали ссоры и расставание с супругой. Следствие ходатайствует об аресте экс-полицейского.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в обстреле машины под Ростовом-на-Дону экс-сотрудник МВД был уволен из правоохранительных органов «по отрицательным мотивам»

Бывший сотрудник полиции Сергей Кадацкий обстрелял машину Hundai Solaris из ружья с оптическим прицелом на трассе Ростов-Таганрог. Стрельбу 39-летний экс-полицейский вел, находясь за рулем собственного автомобиля Hyundai Elantra, на котором предварительно снял номера. В обстрелянной машине находилась его бывшая супруга 1981 года рождения и тесть 1960 года рождения. От полученных ранений девушка скончалась на месте, тесть был доставлен в больницу. С убитой женщиной у Кадацкого был общий ребенок.

Через два часа после совершения преступления экс-полицейский был задержан сотрудниками полиции Ростова-на-Дону в районе пересечения Таганрогского шоссе и улицы Оганова. СКР возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).