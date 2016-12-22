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«Известия» назвали дату возвращения Кисляка в Россию
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«Известия» назвали дату возвращения Кисляка в Россию
Политика, 09:09
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«Известия» назвали дату возвращения Кисляка в Россию

Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Россию 22 июля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова.

По данным газеты, пока замглавы МИД России Анатолий Антонов не получит агреман (предварительное согласие) от США, обязанности главы дипведомства в Вашингтоне будет временно исполнять советник-посланник Денис Гончар или Дмитрий Жирнов. Рогов подчеркнул, что Сергей Кисляк «должен вернуться в Москву 22 июля».

«Что касается посла США в России, то кандидатура Джона Хантсмана еще не была даже рассмотрена в сенате. Процесс идет очень медленно, ни шатко ни валко», — сказал Рогов.

Источник «Известий» подчеркнул, что МИД России «старается не оставлять свои диппредставительства без руководителя» на долгий период. В случае, если США будут затягивать с выдачей агремана Антонову, Кисляку «придется скорректировать планы».

​Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что посол России в США вернется в Москву в июле, однако собеседник агентства точные сроки возвращения дипломата не называл. 7 июля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились ускорить процесс назначения новых послов.

В начале февраля стало известно, что ключевым кандидатом на должность посла России в США является замглавы МИД России Анатолий Антонов. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника в российских госструктурах.

Теги: Россия , МИД , Сергей Кисляк
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