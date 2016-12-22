СМИ сообщили о двух погибших в пожаре в центре Москвы

В центре Москвы в квартире семиэтажного дома произошел пожар. В результате инцидента погибли два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По адресу: Малый Афанасьевский переулок, д. 5/15, п. 2, произошло возгорание в квартире на пятом этаже семиэтажного жилого дома», — сказано в сообщении.

По данным собеседника агентства, один человек погиб при пожаре, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Кроме того, еще двое пострадавших госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. ​

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, пожарным удалось спасти пять человек, из них трое детей. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 6:04 утра, пожар был ликвидирован в 6:36 мск.

Ранее, 9 июня, в Москве на улице Удальцова при пожаре в жилом доме погибли два человека. При этом, как отмечали спасатели, при тушении возгорания из соседних квартир были спасены три человека.