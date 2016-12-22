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СМИ сообщили о просьбе Японии прекратить поставки нефти в КНДР из Китая
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СМИ сообщили о просьбе Японии прекратить поставки нефти в КНДР из Китая
Политика, 05:28
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СМИ сообщили о просьбе Японии прекратить поставки нефти в КНДР из Китая

Японский премьер Синдзо Абэ обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину ​с просьбой приостановить экспорт нефти в КНДР, сообщает Nikkei со ссылкой на источники. близкие к японскому правительству. Как полагает Токио, поставки нефти могут стать еще одним рычагом давления на политику Пхеньяна.

Китай является основным поставщиком нефти в КНДР, поэтому в Японии решили именно через него усилить давление на Северную Корею, пишет издание. С подобным предложением Абэ обратился к лидеру Китая во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 

«Сейчас крайне важно усилить давление на Северную Корею, и я хочу, чтобы вы сыграли более конструктивную роль», — цитирует источник слова японского премьера. В ответ Си Цзиньпин напомнил главе японского правительства, что Пекин уже выполняет обязательства по наложенным на Пхеньян санкциям, указав на приостановку импорта угля из КНДР. Кроме того, китайский лидер заявил о неприятии КНР «односторонних» мер давления на Северную Корею.

В конце июня The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что государственная нефтяная компания Китая CNPC прекратила экспорт нефти в КНДР. По данным издания, это решение в компании объяснили высоким риском из-за обострившейся вокруг Пхеньяна ситуацией. Еще одной причиной могло стать прекращение авансовых платежей за поставленную нефть.

Ранее, 9 июля, Китай прервал все контакты с КНДР в военной сфере. Глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо подчеркнул, что таким образом Пекин проявляет солидарность с «международным сообществом».

Теги: Япония , Китай , КНДР
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