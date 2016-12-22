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На генпрокурора Украины Луценко завели дело о неуплате налогов
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На генпрокурора Украины Луценко завели дело о неуплате налогов
Политика, 02:23
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На генпрокурора Украины Луценко завели дело о неуплате налогов

Прокуратура начала расследование в отношении генпрокурора Украины Юрия Луценко в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов. Об этом, как передает УНИАН, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По словам Холодницкого, прокуратура уже внесла представление о о возбуждении двух уголовных дел. «САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в ЕРДР [Единый реестр досудебных расследований Украины] два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены», — заявил он.

В неуплате налогов генпрокурора Украины обвинил глава Радикальной партии Олег Ляшко в ходе заседания парламента. «Покажите пример всей стране - уплатите налоги. В частности за дом ваш в 900 квадратных метров, который зачислен на вашего 76-летнего тестя. Вы этот дом ввели в эксплуатацию в 2011 году, а ваш тесть на пенсии 12 лет. Оцените свой дом и оплатите с него налоги», — заявил он. 

В сентябре 2016 года генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Арсена Авакова в связи с обращением главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Через несколько дней дело в отношении Авакова было закрыто. В генпрокуратуре пояснили, что подтверждений предъявленым Авакову обвинениям не было найдено.

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