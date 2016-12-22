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CNN сообщил о расследовании спецпрокурора США в отношении сына Трампа
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CNN сообщил о расследовании спецпрокурора США в отношении сына Трампа
Политика, 02:00
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CNN сообщил о расследовании спецпрокурора США в отношении сына Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся делом о российском вмешательстве в выборы в США, проверит информацию о контактах сына Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. 

По словам источника, Мюллер изучит все материалы, которые опубликовал Дональд Трамп-младший. В частности, он проверит опубликованные сыном Трампа электронные письма и информацию о предлагавшейся ему встрече, на которой он должен был получить компромат на Хиллари Клинтон.

Источник CNN утверждает, что Дональд Трамп-младший ранее уже был объектом интереса со стороны ФБР, также ведущего расследование о российском вмешательстве. В то же время, следователям не были известны подробности его контактов с Весельницкой.

Ранее, 11 июля, Дональд Трамп-младший в своем Twitter опубликовал заявление, в котором сообщил, что ему в 2016 году поступило предложение получить компромат на Хиллари Клинтон, которая была соперником его отца на президентских выборах в США. По его словам, предложение исходило от от российского бизнесмена и певца, первого вице-президента группы компаний Crocus Group Эмина Агаларова.

Трамп-младший опубликовал переписку с репортером Робом Голдстоуном, который выступал в качестве посредника в организации встречи с российским юристом Наталией Весельницкой, которая представляла интересы Эмина Агаларова. При этом в письмах Голдстоуна содержится указание на то, что инициатива о передаче компромата принадлежала «генпрокурору России».

О встрече сына Трампа с Весельницкой в предвыборный год 9 июля писала газета The New York Times. Издание отмечало, что у Весельницкой есть «связи с Кремлем». По словам Трампа-младшего, встреча была посвящена обсуждению запрета усыновления российских детей гражданами США. Сама Весельницкая заявила, что встреча с сыном Трампа была связана с интересом со стороны ее клиента в ситуации вокруг «закона Магнитского». Пресс-секретарь российского президента Дмитирий Песков в свою очередь заявил, что о встрече российского адвоката с сыном президента США Кремлю неизвестно.

Теги: расследование , Дональд Трамп , Роберт Мюллер
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