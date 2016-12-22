Госдеп одобрил продажу ЗРК Patriot Румынии

Госдеп США одобрил продажу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Румынии. Об этом говорится в сообщении агентства военного сотрудничества Министерства обороны США.

Планируется, что стоимость сделки составит $3,9 млн. Поставку комплексов будут осуществлять корпорации Raytheon Co и Lockheed Martin. Всего в страну будут направлены семь комплексов, а также радары, системы наведения и прочее необходимое оборудование.

«Румыния будет использовать комплексы для усиления обороны и противостояния региональным угрозам. Планируемая сделка усилит оборонные возможности армии Румынии в сфере противостояния агрессии и защиты союзников по НАТО», — отмечается в сообщении ведомства.

Помимо этого, Госдеп также 11 июля одобрил продажу ракет AGM-114R Hellfire для Нидерландов и поставку танковых боеприпасов калибра 120-мм Австралии.

Ранее, 6 июля США подписали с Польшей соглашение о поставке системы противоракетной обороны Patriot. Сумма сделки составляет примерно $7,7 млрд.