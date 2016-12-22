На Украине суд продлил арест задержанным российским пограничникам

Апелляционный суд Херсонской области вынес решение об аресте двоих российских пограничников, задержанных 30 июня. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее, 30 июня суд выносил решение об их аресте на 15 суток. В этот раз сроки ареста задержанных не указаны, для них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. СБУ предъявило пограничникам официальное обвинение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность). В СБУ подчеркнули, что задержанные «выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине».

Двое российских пограничников были задержаны 30 июня на берегу Перекопского залива. Неподалеку украинские силовики обнаружили лодку, на которой россияне пересекли границу. Задержанные сообщили, что они выполняли роль учебных нарушителей во время учений, заблудились и попали на территорию Украины случайно. В ФСБ эту информацию подтвердили.

Позднее, 6 июля на задержанных было заведено уголовное дело по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По этой статье им может грозить от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.