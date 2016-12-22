В море под Хургадой загорелось судно с 22 туристами на борту

К югу от египетского курорта Хургада произошел пожар на прогулочном судне, на котором находились 22 туриста, сообщает Egypt Independent со ссылкой на спасателей. Все находившиеся на борту люди спасены.

Инцидент произошел днем во вторник, 11 июля. В море был замечен дым и языки огня. Спасатели выслали к месту пожара спасательный катер, который эвакуировал туристов и членов экипажа. Пострадавших в пожаре нет.

В Абхазии 11 июля в районе села Ачандара Гудаутского района было совершено нападение грабителей на группу российских туристов из Москвы. Нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и ножом. В группн туристов, состоявшей из двух семейных пар, были двое мужчин, две женщины и четверо детей. В результате ограбления один из мужчин был убит. Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства.