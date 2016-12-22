Подозреваемого в обстреле машины под Ростовом полицейского уволили из МВД

Сотрудника полиции, подозреваемого в обстреле машины на трассе Ростов — Таганрог, уволили из органов. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Ростовской области.
В ходе расследования, следователи установили, что подозреваемый «проходил службу в тыловом подразделении ГУ МВД России по Ростовской области». В Следственном комитете (СКР) уточнили, что мужчина обстрелял машину, в которой находилась его бывшая жена 1981 года рождения и тесть 1960 года рождения. Экс-супруга полицейского скончалась, тесть был доставлен в больницу. Машину с бывшей женой полицейский обстрелял, находясь за рулем собственного автомобиля.
Как пишет местное издание 161.ru со ссылкой на источник, подозреваемый, Сергей К., работал в аппарате службы тыла в отделе вооружения. С убитой женщиной у него был общий ребенок. Машину своей бывшей жены полицейский обстрелял из охотничьего ружья с оптическим прицелом. В момент совершения преступления он находился за рулем автомобиля Hyundai Solaris, передние номера на котором были сняты.
В полиции отметили, что в связи с преступлением будет проведена служебная проверка. По ее итогам руководство подозреваемого в МВД пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
Инцидент на трассе Ростов — Таганрог произошел ранее 11 июля. Через два часа после того, как полицейский обстрелял машину, он был задержан в результате спецоперации. СКР возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).