Посольство России в Анкаре осудило статью турецкого издания о Басаеве

Посольство России в Анкаре осудило статью в турецком издании Yeni Akit, в котором освещается жизнь чеченского террориста Шамиля Басаева, передает «РИА Новости». Российские дипломаты подчеркнули, что тон статьи не соответствует уровню российско-турецких отношений.

Статья, посвященная Басаеву, была выпущена в честь годовщины его ликвидации российскими силовиками. В публикации освещается биография террориста и говорится что он «провозгласил независимость Чечни на международном уровне». В частности, в статье описывается угон самолета, который Басаев и его боевики совершили в ноябре 1991 года из аэропорта Минвод. Под угрозой оружия летчики направили пассажирский Ту-154, который должен был лететь в Екатеринбург, в Турцию. Террористы требовали не допустить ввода федеральных войс в Чечню.

Официальный представитель российского посольства Александр Лешуков отметил, что статья «восхваляющая террориста, ответственного за гибель многих людей, вызывает сожаление». «Огорчены очередной антироссийской публикацией, которая явно не соответствует высокому уровню российско-турецких отношений… Считаем неприемлемым восхваление любых проявлений терроризма и членов террористических структур», — заявил дипломат.

Шамиль Басаев был внесен в террористические списки ООН, Госдепартамента и ЕС. Он участвовал в совершении и организации ряда крупномасштабных терактов на территории России. В частности, он взял на себя ответственность за захват заложников в Театральном центре на Дубровке в 2002 («Норд-ост»), теракт в школе №1 города Беслана в 2004 году, взрывы лайнеров Ту-134 и Ту-154 24 августа 2004 года, взрыв на рок-фестивале «Крылья» в 2003 году. В 2006 году террорист был ликвидирован.