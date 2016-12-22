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Обстрелявшего машину в Ростовской области мужчину задержала полиция
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Обстрелявшего машину в Ростовской области мужчину задержала полиция
Общество, 21:05
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Обстрелявшего машину в Ростовской области мужчину задержала полиция

Полиция Ростова-на-Дону задержала мужчину, которого подозревают в обстреле автомобиля на трассе Ростов — Таганрог. Об этом сообщила агентству «Интерфакс» представитель главного управления МВД России по региону Наталья Устименко.

Сообщение о том, что неизвестный обстрелял автомобиль с людьми на трассе Ростов — Таганрог, ранее было опубликовано на сайте ГУ МВД по Ростовской области. В сообщении было указано, что от полученных ранений девушка скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован.

Полицейские задержали подозреваемого в районе пересечения Таганрогского шоссе и улицы Оганова в течение двух часов после совершения преступления, подчеркнула Устименко. Личность задержанного устанавливают.

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), заявила «Интерфаксу» представитель ведомства Галина Гагалаева.

Теги: задержание , Ростовская область , девушка , Обстрел автомобиля
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