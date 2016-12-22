«Лаборатория Касперского» ответила на сообщения о сотрудничестве с ФСБ

«Лаборатория Касперского» в ответ на публикацию Bloomberg о том, что компания сотрудничает с ФСБ, заявила, что у нее и у ее руководства «нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством». Об этом говорится в пресс-релизе «Лаборатории Касперского», оказавшемся в распоряжении РБК.

«Факты из внутренней переписки, упомянутой в статье, либо неверно истолкованы, либо сознательно искажены. Но в отрыве от интерпретаций сами факты по-прежнему явно говорят о том, что нет никаких доказательств подобных связей, поскольку нет и самих связей», — говорится в сообщении компании. «Лаборатория Касперского» отметила, что регулярно встречается с представителями правительств и правоохранительных органов разных стран, чтобы бороться с киберпреступностью.

Как утверждало агентство Bloomberg со ссылкой на электронную переписку директора Евгений Касперского, «Лаборатория» разрабатывает секретный проект по «большой просьбе Лубянки». По данным агентства, в ней директор рассказывал о «активных контрмерах» по защите клиентов компании и правительственных структур. Bloomberg поясняет, что под этими мерами обычно подразумеваются атаки на компьютеры хакеров.



В «Лаборатории Касперского» заявили, что она «никогда» не получала запросов от правительства России на создание или участие в анти-DDoS проекте. В компании отметили, что она собирала мнения своих клиентов и правительственных органов в рамках маркетингового исследования. «В письмах, на которые вы ссылаетесь [Bloomberg], Евгений Касперский просто подтверждает необходимость формального выделения бюджета и R&D ресурсов на доработку прототипа решения до финального продукта», — говорится в пресс-релизе компании. «Лаборатория Касперского» отметила, что данный проект не был секретным, а «потенциально успешным».

ФСБ «не является и никогда не была клиентом DDoS Protection», отмечается в пресс-релизе компании. Во время разработки анти-DDoS Евгений Касперский в своем письме «ясно давал понять», что не хочет, чтобы подобные технологии утекли, потому что хакеры могут использовать их для обхода защиты во время своих атак, а конкуренты «скопировать технологию до ее официального запуска», говорится в сообщении «Лаборатории».

Кроме того, «Лаборатория Касперского» пояснила, что является контрмерами. По версии Bloomberg, «активные контрмеры — устоявшийся термин среди профессионалов по безопасности, часто относящийся к взлому хакеров или отключению их компьютеров, распространяющих вредоносное ПО». В российской компании отметили, что данная формулировка некорректна. Под такими мерами имеются в виду «шаги, стратегии и меры, необходимые для обеспечения надежной защиты пользователей от DDoS».



В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что «атака в ответ» незаконна и компания «никогда не делала ничего подобного».

Также Bloomberg в своей статье утверждало, что «Лаборатория Касперского» предоставляет данные ФСБ о нахождении хакеров и посылает своих экспертов, «чтобы помогать ФСБ и МВД во время задержаний».

В компании пояснили, что она сотрудничает с правоохранительными органами из разных стран, в том числе и в России, для борьбы с киберугрозами. «Лаборатория Касперского» занимается технической экспертизой и анализом вредоносного ПО во время расследования «киберинцидентов», а эксперты «Лаборатории» выезжают на место задержания и на рейды, чтобы проанализировать любые цифровые улики, говорится в сообщении компании.

«На этом наше участие в операциях правоохранительных органов заканчивается. Мы не отслеживаем местоположение хакеров. «Лаборатория Касперского» не предоставляет государственных органам или каким-либо другим организациям и лицам информацию о местоположении людей и не собирает данные, «идентифицирующие пользователей», поскольку это технически невозможно», — отметили в компании.

Письма, которые были в распоряжении Bloomberg, «не указывают» на «более близкие связи с ФСБ», говорилось в пресс-релизе. «Вся коммуникация была неверно интерпретирована таким образом, чтобы работать на выдвинутую СМИ теорию», — отмечается в сообщении компании. «Лаборатория Касперского» подчеркнула, что она не скрывала того, что помогала правоохранительным органам, но представляла им только техническую поддержку.

«Лаборатория Касперского» отметила, что она также помогла полиции Нидерландов идентифицировать и поймать авторов троянца-шифровальщика CoinVaul, от которого пострадали граждане королевства, а также Германии, США, Франции и Великобритании. «Цель компании очень проста — защищать пользователей от киберугроз и сделать интернет безопаснее для всех», — сказано в пресс-релизе.