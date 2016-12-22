В Саудовской Аравии девочкам разрешили посещать уроки физкультуры в государственных школах: школьницы смогут посещать спортивные занятия со следующего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство образования страны.

До этого момента к занятиям физкультурой не допускались ученицы государственных школ страны, но ученицы некоторых частных школ могли заниматься физкультурой, отмечает агентство.

В Саудовской Аравии действуют строгие религиозные законы. Так, например, женщины не могут выходить на улицу без сопровождения мужчины и обязаны носить традиционную мусульманскую одежду. Кроме того, им нельзя водить машину. Поэтому вопрос о том, нужно ли разрешить школьницам посещать занятия физкультурой, долгое время являлся предметом споров в Саудовской Аравии, отмечает Reuters. Консервативно настроенные граждане страны полагают, что подобная дисциплина для мусульманок «нескромная» и необязательная.

В 2014 году Консультативный совет Саудовской Аравии (Меджлис аш-Шура), который является законосовещательным органом, одобрил посещение физкультуры девочками. Однако это решение тогда так и не вступило в силу из-за критики имамов (духовных лидеров) страны, которые усмотрели в нем «вестернизацию» общества. Однако тогда меджлис разрешил открыть в стране спортивные залы для женщин, которые ранее были запрещены.