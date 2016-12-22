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Милонова отчислили из духовной академии РПЦ из-за неявки на сессию
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Милонова отчислили из духовной академии РПЦ из-за неявки на сессию
Политика, 18:25
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Милонова отчислили из духовной академии РПЦ из-за неявки на сессию

Депутат Государственной думы Виталий Милонов был отчислен из Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ, где он проходил обучение. Об этом сообщил его пресс-секретарь Илья Евстигнеев, передает «Интерфакс». Причиной отчисления стала неявка на сессию.

«К сожалению, в этом году накопилось слишком много долгов, не всегда удавалось отпроситься у начальства на сессию и лекции, накопились хвосты, и случилось то, что случилось», — сказал он. Евстигнеев отметил, что, когда Милонов стал депутатом, он уехал из Петербурга в Москву, где большую часть своего времени «посвящает работе». Милонов три недели в месяц находится в столице, а одну неделю — в Петербурге, где принимает граждан.

«К сожалению, из-за такого графика не получается эффективно совмещать учебу и работу депутата Госдумы», — пояснил Евстигнеев. Он отметил, что «в первую очередь» Милонов должен заниматься депутатской деятельностью.

Евстегнеев рассказал, что Милонов планирует осенью попробовать поступить в Московскую духовную академию РПЦ, чтобы продолжить обучение по месту работы.

Теги: РПЦ , депутат , Сергей Миронов
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