ЦБ выявил признаки инсайдерской торговли акциями «Нижнекамскнефтехима»

Центробанк выявил признаки инсайдерской торговли акциями производителя пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим», говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в июле 2015 года сотрудник банка «Ак Барс» Артем Люлинский совершил серию операций с акциями «Нижнекамскнефтехима», используя инсайдерскую информацию.

Операции осуществлялись в рамках договора доверительного управления между банком «Ак Барс» и супругой инсайдера «Нижнекамскнефтехима» Игоря Ларионова Татьяной.

«Приобретение акций по минимальным ценам до выхода информации, повлекшей рост их цены, позволило Ларионовой получить дополнительный доход в размере нескольких миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что по совокупности выявленных в ходе проверки фактов есть основания считать, что «решение принималось профессиональным участником при участии клиента».

Это повлекло за собой нарушения требований шестой статьи закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В первом квартале 2017 года «Нижнекамскнефтехим» сократил прибыль на 36%, до 5,5 млрд руб. в связи с ростом себестоимости продаж.

«Нижнекамскнефтехим» является одной из крупнейших нефтехимических компаний в Европе, выпускает более 100 наименований продукции. Входит в группу компаний «Татаро-американские инвестиции и финансы» (ТАИФ), контролирующей большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.