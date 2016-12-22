Замдиректора филиала «РусГидро» арестовали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарской республике был арестован первый заместитель директора и главный инженер местного филиала ПАО «РусГидро» по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Против замдиректора было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, 13 мая 2015 года между «РусГидро» и компанией РИЗ был заключен договор на 5,2 млн руб. на замену силового трансформатора, который находится в селе Псыхурей Баксанского района республики.

В марте 2016 года обвиняемый, который на тот момент исполнял обязанности директора филиала «РусГидро», подписал документы о приеме работ на трансформаторе, не смотря на то, что на нем не были проведены приемо-сдаточные испытания. Как полагает следствие, он «совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий». После того, как были подписаны документы о приеме работ, РИЗ «необоснованно» получила 3,7 млн руб, отмечает СК.



По ходатайству следствия Нальчикский городской суд отстранил обвиняемого от должности. Но, находясь на свободе, он пытался оказать влияние на следователей и воспрепятствовать предварительному расследованию. В результате его действий суд решил заключить обвиняемого под стражу.