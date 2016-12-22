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Пенсионный фонд ответил на сообщения об утечке данных 17 тыс. человек
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Пенсионный фонд ответил на сообщения об утечке данных 17 тыс. человек
Финансы, 17:56
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Пенсионный фонд ответил на сообщения об утечке данных 17 тыс. человек

Пенсионный фонд по Москве и Московской области прокомментировал сообщение об утечке персональных данных 17 тыс. человек. В Пенсионном фонде заявили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть факт рассылки личных данных в письмах своим клиентам.

«На данный момент мы проводим проверку и устанавливаем, что произошло на самом деле. Нами соблюдаются все требования по защите персональных данных и все сведения передаются по защищенным каналам связи с использованием средств криптозащиты. Мы не можем утверждать на сегодняшний день, была утечка или нет», — сообщила в разговоре с РБК глава отдела по взаимодействию со СМИ фонда Марина Густова.

О том, что одно из управлений Пенсионного фонда по Москве и Московской области раскрыло в своей рассылке персональные данные более чем 17 тыс. человек, написал на страницах блога для IT-специалистов Geektimes web-разработчик Сергей Дерябин.

По его словам, 9 июля он получил массовую рассылку от отделения Пенсионного фонда (ПФР) по Москве и области с прикрепленным документом в формате MS Excel. В письме ПФР требовал от адресатов-предпринимателей, зарегистрированных в этом управлении Пенсионного фонда, предоставить данные о своих сотрудниках «с неучтенным трудовым стажем в индивидуальных лицевых счетах».

Для того, чтобы выяснить, есть ли такие сотрудники в его организации, работодателю предлагалось применить к прикрепленной таблице Excel фильтр «регистрационный номер организации». По словам web-разработчика, в таблице были данные 17752 человек, в том числе даты их рождения, адреса регистрации и номера СНИЛС.

Дерябин в своем сообщении указал, что направил обращение на имя прокурора Московской области в связи с раскрытием персональных данных клиентов Пенсионного фонда.

Автор: Юлия Титова.
Теги: Россия , Москва , утечка , персональные данные , Пенсионный фонд
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